ua ru
Ср, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Власник футбольного клубу "Шальке" роками просував інтереси Путіна в Німеччині, - Reuters

Новость на русском →
Німеччинна, Середа 31 травня 2023 17:00
Власник футбольного клубу "Шальке" роками просував інтереси Путіна в Німеччині, - Reuters Фото: Клеменс Тьоніс (wikipedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Мільярдер Клеменс Тьоніс, який володів футбольним клубом "Шальке-04", роками просував інтереси російського диктатора Володимира Путіна в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Клеменса Тьоніса називали другом Росії, він тепло відгукнувся про Володимира Путіна і сказав, що дарує російському президенту в'ялену свинячу рульку щоразу, коли вони зустрічаються", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що логотип російської державної газової компанії "Газпром" красувався на футболках гравців футбольного клубу, який очолював Тьоніс. І коли інші попередили, що Росія стає глобальною загрозою, Тьоніс продовжував підтримувати Кремль. Протягом десятиліть Росія розвивала відносини з різними німецькими промисловцями, а політичні лідери Німеччини постійно просували економічну співпрацю з Кремлем.

Як німецький мільярдер просував інтереси Путіна

У центрі впливу "Газпрому" перебував "Шальке-04", футбольний клуб, який на той час очолював Теніс. "Газпром" почав його спонсорувати у 2006 році. Керівники берлінського офісу "Газпрому" збирали імена політиків і бізнесменів, яких запрошували у VIP-ложу "Шальке" на домашніх матчах.

А 2017 року, на тлі зростаючого занепокоєння з приводу того, що Росія контролює постачання газу до Європи, реклама біля полів почала просувати газопровід "Північний потік-2" з Росії до Німеччини, який ще не отримав остаточного схвалення німецьких регулюючих органів.

Тим часом Теніс пішов шляхом багатьох інших німецьких фірм і розширив свій бізнес у Росії. До вторгнення Росії в Україну німецькі компанії експортували товарів на суму майже 30 мільярдів доларів на рік, що набагато більше, ніж будь-яка інша європейська країна.

Reuters пише, що стосунки Тьоніса з Путіним та іншими високопоставленими російськими чиновниками забезпечили фірмі, яку він контролював, понад сто мільйонів євро у вигляді кредитів від російських державних банків і грантів від російської держави.

Як колишній власник "Шальке-04" відноситься до Путіна тепер

Через більш ніж рік після початку війни РФ проти України, багато хто в Німеччині сумнівається в доцільності підтримки таких тісних зв'язків із Кремлем. Тьоніс повідомив, що тепер його відносини з Путіним підійшли до кінця. Він продав російські підприємства, а в його рідному місті на заході Німеччини на його м'ясокомбінаті тепер працюють десятки українців, які евакуювалися від війни в Європу.

Клеменс Тьоніс

Німецький підприємець. Він є засновником і співвласником холдингу Tönnies Holding, і з 2001 по 2020 рік був головою наглядової ради "Шальке 04". У квітні 2019 року американський журнал Forbes оцінив його активи приблизно в 1,4 мільярда євро.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про закриття чотирьох консульств Росії в країні.

Міністерство економіки Німеччини повідомило, що російське вторгнення в Україну стало "основною причиною" того, що економіка країни скорочувалася два квартали поспіль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють