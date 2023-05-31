Власник футбольного клубу "Шальке" роками просував інтереси Путіна в Німеччині, - Reuters
Мільярдер Клеменс Тьоніс, який володів футбольним клубом "Шальке-04", роками просував інтереси російського диктатора Володимира Путіна в Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Клеменса Тьоніса називали другом Росії, він тепло відгукнувся про Володимира Путіна і сказав, що дарує російському президенту в'ялену свинячу рульку щоразу, коли вони зустрічаються", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що логотип російської державної газової компанії "Газпром" красувався на футболках гравців футбольного клубу, який очолював Тьоніс. І коли інші попередили, що Росія стає глобальною загрозою, Тьоніс продовжував підтримувати Кремль. Протягом десятиліть Росія розвивала відносини з різними німецькими промисловцями, а політичні лідери Німеччини постійно просували економічну співпрацю з Кремлем.
Як німецький мільярдер просував інтереси Путіна
У центрі впливу "Газпрому" перебував "Шальке-04", футбольний клуб, який на той час очолював Теніс. "Газпром" почав його спонсорувати у 2006 році. Керівники берлінського офісу "Газпрому" збирали імена політиків і бізнесменів, яких запрошували у VIP-ложу "Шальке" на домашніх матчах.
А 2017 року, на тлі зростаючого занепокоєння з приводу того, що Росія контролює постачання газу до Європи, реклама біля полів почала просувати газопровід "Північний потік-2" з Росії до Німеччини, який ще не отримав остаточного схвалення німецьких регулюючих органів.
Тим часом Теніс пішов шляхом багатьох інших німецьких фірм і розширив свій бізнес у Росії. До вторгнення Росії в Україну німецькі компанії експортували товарів на суму майже 30 мільярдів доларів на рік, що набагато більше, ніж будь-яка інша європейська країна.
Reuters пише, що стосунки Тьоніса з Путіним та іншими високопоставленими російськими чиновниками забезпечили фірмі, яку він контролював, понад сто мільйонів євро у вигляді кредитів від російських державних банків і грантів від російської держави.
Як колишній власник "Шальке-04" відноситься до Путіна тепер
Через більш ніж рік після початку війни РФ проти України, багато хто в Німеччині сумнівається в доцільності підтримки таких тісних зв'язків із Кремлем. Тьоніс повідомив, що тепер його відносини з Путіним підійшли до кінця. Він продав російські підприємства, а в його рідному місті на заході Німеччини на його м'ясокомбінаті тепер працюють десятки українців, які евакуювалися від війни в Європу.
Клеменс Тьоніс
Німецький підприємець. Він є засновником і співвласником холдингу Tönnies Holding, і з 2001 по 2020 рік був головою наглядової ради "Шальке 04". У квітні 2019 року американський журнал Forbes оцінив його активи приблизно в 1,4 мільярда євро.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про закриття чотирьох консульств Росії в країні.
Міністерство економіки Німеччини повідомило, що російське вторгнення в Україну стало "основною причиною" того, що економіка країни скорочувалася два квартали поспіль.
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