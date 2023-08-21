Владелец Domino's Pizza не смог продать бизнес в РФ, он инициировал процедуру банкротства

DP Eurasia, главный франчайзи бренда Domino's Pizza в России, подает заявку о банкротстве предприятия. Владелец так и не смог продать свой бизнес в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании .

"Сегодня компания объявляет о том, что непосредственная холдинговая компания DPRussia предпринимает шаги по подаче заявления о банкротстве DPRussia", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Отмечается, что этому предшествует объявление от 28 декабря 2022 года, в котором подтверждается, что компания оценивает свое присутствие в России, влияние санкций и свою способность продолжать обслуживать своих клиентов в России.

"В связи с этим российский сегмент был классифицирован как прекращенная деятельность в финансовой отчетности компании за год, закончившийся 31 декабря 2022 года", - говорится в заявлении.

Продать бизнес в РФ не удалось

Непосредственная холдинговая компания DPRussia теперь вынуждена сделать этот шаг, который приведет к прекращению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия. Таким образом это приведет к прекращению присутствия группы в России.

Domino's Pizza

Американская компания, работающая в сфере общественного питания. Управляет крупнейшей в мире сетью пиццерий. Сеть, представленная в 85 странах мира и включающая 15 900 ресторанов, продает более 3 млн пицц в сутки.

Первый филиал Domino's Pizza в России открыли в 1998 году в Москве, на улице Бауманская. По состоянию на 31 декабря 2018 года компания имела 179 ресторанов в России, 78 из которых работали по франчайзингу, а 101 является собственным.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России. К примеру, французский производитель шин Michelin продал свой завод на территории России.

Также компания Essity, занимающаяся производством товаров в сфере гигиены и здоровья, завершила продажу своих активов в России.