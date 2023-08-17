Власник AliExpress потрапив в український список спонсорів війни

У НАЗК зазначають, що на території Росії дуже популярний торговий майданчик AliExpress. Ним керує дочірня російська компанія з групи Alibaba "Алібаба.КОМ(РУ)", власником якої є зареєстрована в Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd.

"Станом на 2023 рік компанія продовжує роботу в Росії, надаючи міжнародний майданчик для продажу зарубіжних товарів. Прибуток ТОВ "Алібаба.КОМ(РУ)" за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів (близько 160 млн доларів)", - уточнюють у агентстві.

При цьому, за інформацією видання Reuters, на платформах Alibaba продають товари, виготовлені з незаконно придбаного мідного сплаву у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування (перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області).

Як наголошують у НАЗК, Alibaba обмежує український контент на своїх платформах. У березні 2022 року китайська група компаній заблокувала українського стрімера за допис про війну. При цьому проросійські дописи на платформі не видаляють.

"Усі наведені факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не лише фінансово, сплачуючи податки, а й ідеологічно", - додають в агентстві.

Нагадаємо, на початку березня в ЗМІ з'явилася інформація, що AliExpress заблокував продаж безпілотників від компаній DJI та Autel для клієнтів з Росії.

Також ми писали, що Національне агентство із запобігання корупції внесло найбільшу у світі приватну алкогольну компанію Bacardi Limited у список спонсорів війни.