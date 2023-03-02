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Aliexpress заблокував продаж дронів для клієнтів із Росії, - росЗМІ

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Китай, Четвер 02 березня 2023 17:02
Aliexpress заблокував продаж дронів для клієнтів із Росії, - росЗМІ Фото: Aliexpress заблокував продаж дронів для жителів Росії (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Aliexpress заблокував продаж дронів DJI та Autel для клієнтів з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Mash.

З нинішнього дня на торговому майданчику росіяни більше не зможуть купити коптери від компаній DJI та Autel. А вже куплені стануть обмежені у функціоналі.

Як повідомляє росЗМІ, формально товарні картки на Алі залишилися, проте після переходу в магазин видає помилку та напис: "Такої сторінки немає". Крім цього, фірма DJI видалила програми для керування дронами з російського AppStore.

Фото: Aliexpress заблокував продаж дронів для жителів Росії (t.me/breakingmash)

На всі скарги DJI відповідає: "просимо вибачення, але ми не надаємо свої послуги росіянам, а також не надаємо послуги з якоїсь військової діяльності, тому спасибі за розуміння".

Нагадаємо, виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн заявив, що Китай не підтримає Росію, за його словами, Пекін на боці переможців.

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