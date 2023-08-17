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Владелец AliExpress попал в украинский список спонсоров войны

Фото: владелец AliExpress попал в украинский список спонсоров войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited, которая владеет AliExpress, была внесена в список международных спонсоров войны, поскольку она продолжает работу в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по противодействию коррупции.

В НАПК отмечают, что на территории России очень популярна торговая площадка AliExpress. Ею руководит дочерняя российская компания из группы Alibaba "Алибаба.КОМ(РУ)", чьим владельцем является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. 

"По состоянию на 2023 год компания продолжает работу в России, предоставляя международную площадку для продажи зарубежных товаров. Прибыль ООО "Алибаба.КОМ(РУ)" за 2022 год составила 16,3 млрд рублей (около 160 млн долларов)", - уточняют в агентстве. 

При этом, по информации издания Reuters, на платформах Alibaba продают товары, которые произведены из незаконно приобретенного медного сплава у Дебальцевского завода металлургического машиностроения (находится на временно оккупированной территории Донецкой области). 

Как подчеркивают в НАПК, Alibaba ограничивает украинский контент на своих платформах. В марте 2022 года китайская группа компаний заблокировала украинского стримера за пост про войну. При этом пророссийские посты на платформе не удаляют. 

"Все приведенные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, уплачивая налоги, но и идеологически", - добавляют в агентстве. 

Напомним, в начале марта в СМИ появилась информация, что AliExpress заблокировал продажу беспилотников от компаний DJI и Autel для клиентов из России

Также мы писали, что Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло крупнейшую в мире частную алкогольную компанию Bacardi Limited в список спонсоров войны.

 

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