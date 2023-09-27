Влаштувався до окупаційного "уряду": ексадвокату Медведчука повідомлено про підозру

Влаштувався в окупаційний "уряд"

На початку повномасштабного вторгнення Росії зрадник втік з України. Після цього у своїх соціальних мережах він закликав українців припинити спротив окупантам.

Згодом Рибін прибув до тимчасово окупованої частини Херсонської області, де влаштувався до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації Росії. На "посаді" зрадник виконує вказівки Москви щодо посилення окупаційного режиму через масове поширення кремлівської пропаганди.

"Крім того, колаборант увійшов до складу пропутінської партії "Єдина Росія", від якої намагався «балотуватися» до так званих "законодавчих зборів Херсонської області" восени цього року", - додає СБУ.

В межах "передвиборчої кампанії" Рибін виступав на підтримку політики Кремля й агітував цивільних підтримати російських терористів.

Фото: Валентин Рибін (ssu.gov.ua)

Повідомлено про підозру

Рибіну було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України - колабораційна діяльність. Раніше ж СБУ вже кваліфікувала його злочинні дії за ч. 1 ст. 436-2 КК України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників

"Оскільки колаборант перебуває на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ.