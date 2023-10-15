"Влаштували "Урагану" смерч". ЗСУ ліквідували російську РСЗВ (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Наші воїни влаштували російському "Урагану" (РСЗВ) вогняний смерч! Як це було... феєрично...", - підписали відео наші військові.

Наступ ЗСУ

Нагадаємо, сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Зазначимо, що лише протягом минулої доби, 14 жовтня, українські військові ліквідували ще 880 російських терористів.

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