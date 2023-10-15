"Устроили "Урагану" смерч". ВСУ ликвидировали российскую РСЗО (видео)

Военные Вооруженных сил Украины продолжают противостоять российским оккупантам. На этот раз благодаря удачно выполненной задаче, украинским бойцам удалось уничтожить российскую РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Наши воины устроили российскому "Урагану" (РСЗО) огненный смерч! Как это было... феерично...", - подписали видео наши военные.

Наступление ВСУ

Напомним, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Отметим, что только за прошедшие сутки, 14 октября, украинские военные ликвидировали еще 880 российских террористов.

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