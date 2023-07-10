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"Влаштували справжнє пекло". Прикордонники знищили позицію росіян на півдні України (відео)

Фото: Військовий (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники на Південному напрямку фронту виявили позицію росіян та знищили там ворожу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Обережно! На півдні країни гаряче", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як військові виявили позицію росіян та завдали ударів. Внаслідок цього було знищено декілька одиниць автомобільної техніки.

"Прикордонники влаштовують окупантам справжнє пекло", - додали у ДПСУ.

Втрати Росії на війні проти України

Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 440 російських окупантів, таким чином з початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 234 480 одиниць своєї живої сили.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що співвідношення втрат українських та російських військових на півдні становить 1 до 5,3. На Мелітопольському та Бердянському напрямках наразі тривають гарячі бої.

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Російська ФедераціяприкордонникиВійна в Україніпограничная служба