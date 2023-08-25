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"Влаштували сафарі". Сирський показав роботу аеророзвідників біля Соледару

Фото: Сирський показав роботу аеророзвідників біля Соледару (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади поблизу Соледару влаштували "сафарі" на техніку та засоби РЕБ росіян за допомогою FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Поблизу Соледару працює 30-та ОМБр. Українські воїни влаштували "сафарі" на техніку та засоби РЕБ окупантів", - написав Сирський.

Як зазначив командувач, аеророзвідники знаходили цілі та разом з побратимами з інших підрозділів вразили їх FPV-дронами.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Українські військові продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. ЗСУ знищили 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях окупантів минулої доби.

Згідно з новим звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська 24 серпня просунулися на північ від Бахмута і захопили російські передові позиції. Також, ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та підійшли до другої лінії оборони окупантів.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 25 серпня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 259 630 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 артсистем, та 10 ББМ ворога.

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