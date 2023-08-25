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"Устроили сафари". Сырский показал работу аэроразведчиков возле Соледара

Фото: Сырский показал работу аэроразведчиков у Соледара (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады вблизи Соледара устроили "сафари" на технику и средства РЭБ россиян с помощью FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Вблизи Соледара работает 30-я ОМБр. Украинские воины устроили "сафари" на технику и средства РЭБ оккупантов", - написал Сырский.

Как отметил командующий, аэроразведчики находили цели и вместе с побратимами из других подразделений поразили их FPV-дронами.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении. ВСУ уничтожили 5 артиллерийских средств на огневых позициях оккупантов за прошлые сутки.

Согласно новому отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска 24 августа продвинулись севернее Бахмута и захватили российские передовые позиции. Также ВСУ продвинулись на западе Запорожской области и подошли ко второй линии обороны оккупантов.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру пятницы, 25 августа, составили 470 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 259 630 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 артсистем и 10 ББМ врага.

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