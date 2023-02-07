Влаштували "фаєр-шоу". Прикордонники вдарили по росіянах під Сватовим (відео)

Прикордонники-мінометники вдарили по групі російських окупантів у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
"На Сватівському напрямку прикордонники влаштували загарбникам "фаєр-шоу". Кількість "вражених" учасників уточнюється", - сказано у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, морпіхи вдарили з протитанкової гармати "Рапіра" по скупченню росіян у Донецької області.
РБК-Україна також писало, що наші військові знищили 25 російських танків за 48 годин.
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