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У Донецькій області морпіхи знищили групу росіян з "Рапіри" (відео)

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Вівторок 07 лютого 2023 12:06
У Донецькій області морпіхи знищили групу росіян з "Рапіри" (відео) Фото: у Донецькій області морпіхи знищили групу росіян з "Рапіри" (кадр з відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові вдарили з протитанкової гармати по скупченню російських загарбників у тимчасово окупованому населеному пункті Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили України.

"Розрахунок МТ-12 "Рапіра" 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського влучно відпрацював по скупченню живої сили противника", - сказано у повідомленні.

Так, днями морпіхи-протитанкісти знищили загарбників в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області.

Нагадаємо, сьогодні над Бахмутом військові збили ворожий літак, який прикривав російську піхоту.

До того ж, українські захисники знищили 25 ворожих танків за 48 годин.

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