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Устроили "файер-шоу". Пограничники ударили по россиянам под Сватовым (видео)

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Вторник 07 февраля 2023 13:48
Устроили "файер-шоу". Пограничники ударили по россиянам под Сватовым (видео) Иллюстративное фото: пограничники ударили по россиянам под Сватовым (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Пограничники-минометчики ударили по группе российских оккупантов в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"На Сватовском направлении пограничники устроили захватчикам "файер-шоу". Количество "пораженных" участников уточняется", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, морпехи ударили из противотанковой пушки "Рапира" по скоплению россиян в Донецкой области.

РБК-Украина также писало, что наши военные уничтожили 25 российских танков за 48 часов.

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