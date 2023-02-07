Устроили "файер-шоу". Пограничники ударили по россиянам под Сватовым (видео)
Иллюстративное фото: пограничники ударили по россиянам под Сватовым (Getty Image)
Пограничники-минометчики ударили по группе российских оккупантов в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
"На Сватовском направлении пограничники устроили захватчикам "файер-шоу". Количество "пораженных" участников уточняется", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, морпехи ударили из противотанковой пушки "Рапира" по скоплению россиян в Донецкой области.
РБК-Украина также писало, что наши военные уничтожили 25 российских танков за 48 часов.
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