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Трибунал для РФ: Кулеба анонсував зустріч групи країн для просування ідеї

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Київ, Понеділок 23 січня 2023 23:47
Трибунал для РФ: Кулеба анонсував зустріч групи країн для просування ідеї Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Наступного тижня відбудеться зустріч групи країн, які просуватимуть ідею створення спеціального трибуналу для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Непублічно на дипломатичному треку відбувається багато подій, які наближають нас до створення трибуналу. Одна з них відбудеться вже наступного тижня. В одному місці збереться група країн, які дуже активно просуватимуть ідею створення спеціального трибуналу. Коли подія відбудеться, ми окремо розповімо про це", - розповів міністр.

За його словами, метою такої зустрічі будуть не "символи", а конкретні кроки.

"Чесно кажучи, я не маю відповіді, в якому місяці цей трибунал буде створено, але обіцяю, що ми робитимемо все, що в наших силах, і навіть більше для притягнення РФ як держави, і чиновників до відповідальності", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європарламент ухвалив резолюцію, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії та Білорусі.

Також ми писали, що, за словами прем'єра України Дениса Шмигаля, створення спецтрибуналу для Росії є одним з трьох ключових пріоритетів України.

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