Трибунал для РФ: Кулеба анонсував зустріч групи країн для просування ідеї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Непублічно на дипломатичному треку відбувається багато подій, які наближають нас до створення трибуналу. Одна з них відбудеться вже наступного тижня. В одному місці збереться група країн, які дуже активно просуватимуть ідею створення спеціального трибуналу. Коли подія відбудеться, ми окремо розповімо про це", - розповів міністр.

За його словами, метою такої зустрічі будуть не "символи", а конкретні кроки.

"Чесно кажучи, я не маю відповіді, в якому місяці цей трибунал буде створено, але обіцяю, що ми робитимемо все, що в наших силах, і навіть більше для притягнення РФ як держави, і чиновників до відповідальності", - підкреслив Кулеба.