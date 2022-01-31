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Форвард киевского "Динамо" будет играть в Италии. Что известно

Автор: РБК-Украина

Киевское "Динамо" объявило о трансфере Владислава Супряги в итальянскую "Сампдорию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт киевского "Динамо".

"Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга до завершения сезона 2021/2022 будет выступать за итальянскую "Сампдорию". Соответствующее арендное соглашение было подписано между итальянским клубом и "Динамо". При этом "Сампдория" получила право выкупа контракта игрока по завершении аренды.

Напомним, Супряга провел первый сбор с первой командой "Динамо" в Испании. В этом сезоне Владислав провел 3 матча за киевлян в УПЛ, 1 в Суперкубке и 2 в Лиге чемпионов.

ФК "Динамо" желает Владиславу стать основным игроком «Сампдории» и реализовать свой потенциал» - говорится в сообщении киевского клуба.

За свой новый клуб Владислав будет выступать под номером "7"

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, генуэзский клуб заплатит за аренду Супряги 500 тысяч евро и будет иметь опцию выкупа за 7,5 миллионов евро.

Напомним, что Александр Усик дебютирует в профессиональном футболе за житомирское "Полесье" на турнире "Winter Cup".

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