Владислав Супряга перейшов у "Сампдорію" на правах оренди до кінця сезону

"Форвард київського «Динамо» Владислав Супряга до завершення сезону 2021/2022 виступатиме за італійську «Сампдорію». Відповідна орендна угода була підписана між італійським клубом та «Динамо». При цьому «Сампдорія» отримала право викупу контракту гравця по завершенні оренди.

Нагадаємо, Супряга провів перший збір із першою командою «Динамо» в Іспанії. Цього сезону Владислав провів 3 матчі за киян в УПЛ, 1 у Суперкубку та 2 у Лізі чемпіонів. ФК «Динамо» бажає Владиславу стати основним гравцем «Сампдорії» та реалізувати свій потенціал." - сказано в повідомленні київського клубу.

За свій новий клуб Владислав виступатиме під номером "7"

За інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри генуезький клуб заплатить за оренду Супряги 500 тисяч євро та матиме опцію викупу за 7,5 мільйонів євро.