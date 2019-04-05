Владислав Мангер до сих пор без электронного браслета

Подозреваемый в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владислав Мангер после решения суда до сих пор без электронного браслета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Так, отвечая на вопрос журналиста о том, имеет ли Владислав Мангер на себе электронный браслет, он сказал: "Со мной связывались представители полиции, которые занимаются браслетами, я думаю что на завтра он будет у меня на руке".

"Сегодня были суды... был суд в 14:00, в 15:30... [в полиции] объяснили тем, что еще не получили решение суда", - сказал Мангер.

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд Киева ходатайство стороны обвинения относительно Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, постановил удовлетворить частично.

Судья принял решение не арестовывать Владислава Мангера, но обязали носить электронный браслет.

Судья отметила, что Мангер должен прибывать к следователю и прокурору по вызову, не выезжать за пределы города Херсона без разрешения, сообщать об изменении места проживания, сдать на хранение прокурору свой паспорт, паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.