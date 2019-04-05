Владислав Мангер досі без електронного браслета

Підозрюваний у замовленні вбивства Катерини Гандзюк Владислав Мангер після рішення суду досі без електронного браслета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Так, відповідаючи на питання журналіста про те, чи має Владислав Мангер на собі електронний браслет, він сказав: "Зі мною зв'язувались представники поліції, які займаються браслетами, я думаю що на завтра він буде в мене на руці".

"Сьогодні були суди... був суд о 14:00, о 15:30... [у поліції] пояснили тим, що ще не отримали саме рішення суду", - сказав Мангер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд Києва клопотання сторони обвинувачення щодо Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, ухвалив задовольнити частково.

Суддя ухвалила рішення не арештовувати Владислава Мангера, але зобов’язала носити електронний браслет.

Суддя зазначила, що Мангер повинен прибувати до слідчого та прокурора за викликом, не виїжджати за межі міста Херсону без дозволу, повідомляти про зміну місця перебування, здати на зберігання прокурору свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.