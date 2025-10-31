У Владімірі та Ярославлі чутно вибухи: ЗМІ пишуть про удари по електропідстанції та НПЗ

Інциденти на Ярославському НПЗ

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 1 жовтня, в місті Ярославль спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу. Величезний стовп диму було видно здалеку.

Раніше, у січні 2024 року, безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у російському Ярославлі.

Тоді дрон впав поблизу установки гідрокрекінгу. Постраждалих унаслідок інциденту не було. Територію тоді оточили, а на місце направили групу розмінування.

Ново-Ярославський нафтопереробний завод (ПАТ "Славнефть-ЯНОС") входить до числа найбільших підприємств РФ у сфері переробки нафти: середній обсяг його виробництва сягає близько 15 млн тонн нафти щорічно.