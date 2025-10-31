Во Владимире и Ярославле слышны взрывы: СМИ пишут об ударах по электроподстанции и НПЗ

Инциденты на Ярославском НПЗ

Как ранее сообщало РБК-Украина, 1 октября, в городе Ярославль вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Огромный столб дыма был виден издалека.

Ранее, в январе 2024 года, беспилотник самолетного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в российском Ярославле.

Тогда дрон упал вблизи установки гидрокрекинга. Пострадавших в результате инцидента не было. Территорию тогда оцепили, а на место направили группу разминирования.

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнефть-ЯНОС") входит в число крупнейших предприятий РФ в сфере переработки нефти: средний объем его производства достигает около 15 млн тонн нефти ежегодно.