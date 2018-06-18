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Владимира Балуха обвиняют в "дезорганизации работы изолятора"

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 22:16
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Защита Балуха считает обвинение необоснованным

Политзаключенного Владимира Балуха обвиняют в "дезорганизации работы изолятора временного содержания" из-за загрязнения одежды начальника изолятора. Такая информация содержится в ответе на запрос, полученный защитой Балуха от "отдела МВД России по Раздольненскому району". Об этом сообщила "Крымская правозащитная группа".

Отвечая на запрос адвоката, в полиции сообщили, что "11 августа после инцидента, произошедшего с осужденным Балухом В.Г., начальник ИВС капитан полиции Ткаченко В.А. не смог продолжить выполнение своих обязанностей в полном объеме, а именно проведение утреннего осмотра камер ИВС и лиц, содержащихся в них, и дальнейшие утренние мероприятия, предусмотренные внутренним распорядком ИВС проходили без участия начальника ИВС капитана полиции Ткаченко В.А. Следует считать, что деятельность ИВС была дезорганизована ".

 

Фото: "Крымская правозащитная группа"

Защита Балуха считает такую аргументацию обвинения необоснованной.

"Утренний обход камер - это исключительная инициатива самого начальника ИВС. Он может этим и не заниматься, поскольку есть должностные лица, которые работают в ИВС, которые собственно и занимаются обходом камеры. Никаким документом не предусмотрено, что это должен делать лично начальник ИВС. Кроме того, насколько мы поняли, начальник ИВС проявлял свою инициативу с обходом камеры только когда там содержался Владимир Балух", - заявляет защита политзаключенного.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что список украинских политзаключенных передали генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

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Теги публикации: политзаключенные, изолятор  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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