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Інтерв'ю

Володимира Балуха звинувачують у "дезорганізації роботи ізолятору"

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 22:16
Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Захист Балуха вважає звинувачення необґрунтованим

Політв'язня Володимира Балуха звинувачують у "дезорганізації роботи ізолятору тимчасового тримання" через забруднення одягу начальника ізолятору. Така інформація міститься у відповіді на запит, отриманий захистом Балуха від "відділу МВС Росії по Роздольненському району". Про це повідомила "Кримська правозахисна група".

Відповідаючи на запит адвоката, в поліції повідомили, що "11 серпня після інциденту, що стався з засудженим Балухом В.Г., начальник ІТТ капітан поліції Ткаченко В.А. не зміг продовжити виконання своїх обов'язків в повному обсязі, а саме проведення ранкового огляду камер ІТТ і осіб, які в них містяться, і подальші ранкові заходи, передбачені внутрішнім розпорядком ІТТ проходили без участі начальника ІТТ капітана поліції Ткаченко В.А. Варто вважати, що діяльність ІТТ була дезорганізована ".

 

Фото: "Кримська правозахисна група"

Захист Балуха вважає таку аргументацію звинувачення необґрунтованою.

"Ранковий обхід камер - це виняткова ініціатива самого начальника ІТТ. Він може цим і не займатися, оскільки є посадові особи, які працюють в ІТТ, які власне і займаються обходом камери. Ніяким документом не передбачено, що це повинен робити особисто начальник ІТТ. Крім того, наскільки ми зрозуміли, начальник ІТТ виявляв свою ініціативу з обходу камери тільки коли там містився Володимир Балух", - заявляє захист політв'язня.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що список українських політв’язнів передали генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу.

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Теги публікації: политзаключенные, изолятор  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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