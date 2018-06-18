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Генсеку ООН передали список украинских политзаключенных

НовостиОбщество    18.06.2018 - 19:30
Фото: Антониу Гутерреш (flickr.com us-mission)
Фото: Антониу Гутерреш (flickr.com us-mission)

Также сегодня госдеп США призвал освободить около 150 политзаключенных Кремля

Список украинских узников передали генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Об этом сообщает постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в Twitter.

"Имел трогательный телефонный разговор с Валентином Карпюком-братом политзаключенного Николая Карпюка, который отбывает незаконное наказание в РФ. Один из списка пленников Кремля, который мы только что передали Генсекретарю ООН. Делаем все возможное для его освобождения. Давление на Россию не прекратится!", - заявил Ельченко.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что государственный Департамент Соединенных Штатов Америки призвал освободить удерживаемых правительством Российской Федерации 150 политических заключенных и тех, кто был заключен в тюрьму из-за религиозных взглядов.

В госдепе особенно обеспокоены здоровьем политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клиха, Александра Шумкова и Владимира Балуха.

Также добавим, что в РФ сегодня, 18 июня 2018 года, была встреча омбудсменов Украины и России Людмилы Денисовой и Татьяны Москалькової.

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Теги публикации: ООН  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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