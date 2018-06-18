Генсеку ООН передали список украинских политзаключенных

Также сегодня госдеп США призвал освободить около 150 политзаключенных Кремля

Список украинских узников передали генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Об этом сообщает постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в Twitter.

"Имел трогательный телефонный разговор с Валентином Карпюком-братом политзаключенного Николая Карпюка, который отбывает незаконное наказание в РФ. Один из списка пленников Кремля, который мы только что передали Генсекретарю ООН. Делаем все возможное для его освобождения. Давление на Россию не прекратится!", - заявил Ельченко.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что государственный Департамент Соединенных Штатов Америки призвал освободить удерживаемых правительством Российской Федерации 150 политических заключенных и тех, кто был заключен в тюрьму из-за религиозных взглядов.

В госдепе особенно обеспокоены здоровьем политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клиха, Александра Шумкова и Владимира Балуха.

Также добавим, что в РФ сегодня, 18 июня 2018 года, была встреча омбудсменов Украины и России Людмилы Денисовой и Татьяны Москалькової.