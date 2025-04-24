"Владімір, досить!" Трамп зробив жорстку заяву через удар по Києву

Нервозність США через позицію України

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо бойкотував переговори щодо України в Лондоні. Після цього Reuters написало, що таке рішення глава Держдепу ухвалив після того, як Україна відмовилася обговорювати питання територій до припинення вогню. Це викликало знервованість у американських чиновників, які намагалися домовитися з Росією.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що повне безумовне припинення вогню має стати першим кроком до миру. І Крим російським він визнавати не буде.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп, коментуючи заяву Зеленського про Крим, заявив, що вона нібито шкодить мирним зусиллям.

Американський лідер пригрозив, що якщо Зеленський не погодиться на мир зараз, то війна продовжиться і "через три роки він втратить країну".

При цьому відповідного тиску на Росію США не чинять. За словами глави дипломатії ЄС Каї Каллас, Вашингтон не використовує інструменти тиску на РФ.

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