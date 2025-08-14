Владі заважає місцеве самоврядування, - Кличко про заяву генпрокурора

"Дивовижна "продуктивність", виключно в Києві, який тріпають із 2019-го, ніяк не добʼють (до рук не приберуть). І скрізь же все чудово тим часом - в інших держструктурах, наприклад. Виходить, усім "здобуткам" влади заважає саме місцеве самоврядування, яке вона вперто знищує в Україні", - заявив Кличко.

Мер відзначив, що київській громаді ставлять палки в колеса навіть у допомозі захисникам на фронті.

"І до речі, через парламент тривають спроби таки відібрати в столиці 8 млрд гривень. Які Київ планував спрямувати на соціальну допомогу, допомогу війську, доплати медикам та освітянам. Тобто, буквально, знекровлюють столицю", - наголосив Кличко.

Він упевнений, що за незаконні дії владі доведеться відповідати.

"Скидайте парашутистів «управителями» міст, штампуйте безпідставні підозри місцевій владі, готуйтеся до примарних виборів! А де ви далі даватимете свої концерти, зніматимете серіали, віщатимете в марафонах?!.. Бо вибір виснаженої і скривавленої країни буде не на користь низькопробних шоу і безкінечної брехні та фарисейства… І відповідати за всі незаконні дії рано чи пізно доведеться" - резюмував Кличко.

Нагадаємо, раніше Руслан Кравченко, який місяць тому був призначений Генеральним прокурором України, повідомив про оголошення 22 підозр працівникам КМДА та комунальних підприємств столиці.