Власти мешает местное самоуправление, - Кличко о заявлении генпрокурора

"Удивительная "продуктивность", исключительно в Киеве, который треплют с 2019-го, никак не добьют (в руки не приберут). И везде же все прекрасно тем временем - в других госструктурах, например. Получается, всем "достижениям" власти мешает именно местное самоуправление, которое она упорно уничтожает в Украине", - заявил Кличко.

Мэр отметил, что киевской общине ставят палки в колеса даже в помощи защитникам на фронте.

"И кстати, через парламент продолжаются попытки таки отобрать у столицы 8 млрд гривен. Которые Киев планировал направить на социальную помощь, помощь армии, доплаты медикам и педагогам. То есть, буквально, обескровливают столицу", - подчеркнул Кличко.

Он уверен, что за незаконные действия власти придется отвечать.

"Сбрасывайте парашютистов "управителями" городов, штампуйте безосновательные подозрения местной власти, готовьтесь к призрачным выборам! А где вы дальше будете давать свои концерты, снимать сериалы, вещать в марафонах?!!. Потому что выбор истощенной и окровавленной страны будет не в пользу низкопробных шоу и бесконечной лжи и фарисейства... И отвечать за все незаконные действия рано или поздно придется", - резюмировал Кличко.

Напомним, ранее Руслан Кравченко, который месяц назад был назначен Генеральным прокурором Украины, сообщил об объявлении 22 подозрений работникам КГГА и коммунальных предприятий столицы.