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Владельцы Volkswagen имеют право на компенсацию в рамках "дизельного скандала", - суд Германии

Новости » В мире     25.05.2020 - 17:35
Владельцы Volkswagen имеют право на компенсацию в рамках "дизельного скандала", - суд Германии
Фото: логотип марки Volkswagen (gettyimage)

Сумма компенсации должна учитывать пробег автомобиля

Владельцы автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями, пострадавшие в связи с так называемым "дизельным скандалом", имеют право вернуть концерну свои авто, потребовав назад деньги. Так 25 мая постановила Федеральная судебная палата Германии.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, сумма компенсации, которую могут потребовать у концерна владельцы автомобилей, должна учитывать пробег автомобиля.

Речь идет о прецеденте, в связи с которым Федеральная судебная палата подтвердила решение, вынесенное ранее высшим земельным судом в Кобленце в пользу владельца подержанного автомобиля Volkswagen Sharan. Концерн Volkswagen должен выплатить клиенту 25 600 евро плюс проценты. Истец утверждал, что поверил рекламе и был убежден, что покупает машину, лишь незначительно загрязняющую окружающую среду.

Напомним, в сентябре 2015 года руководство Volkswagen признало, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. О своем желании получить от концерна Volkswagen компенсации заявили около 90% автовладельцев, пострадавших в результате манипуляций.

Напомним, в феврале концерн заявил, что каждый владелец дизельного автомобиля VW с двигателем, который был подвергнут манипуляциям, получит от 1800 до 2100 евро.

Также РБК-Украина писало, что Европейская комиссия заподозрила немецкие автоконцерны BMW, Volkswagen и Daimler в нарушении антимонопольного законодательства.

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Автор: Максим Зайченко

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