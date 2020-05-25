Власники Volkswagen мають право на компенсацію в межах "дизельного скандалу", - суд Німеччини

Фото: логотип марки Volkswagen (gettyimage)

Сума компенсації повинна враховувати пробіг автомобіля

Власники автомобілів Volkswagen з дизельними двигунами, які постраждали у зв'язку з так званим "дизельним скандалом", мають право повернути концерну свої авто, зажадавши назад гроші. Так 25 травня ухвалила Федеральна судова палата Німеччини.

Про це повідомляє DW.

Як зазначається сума компенсації, яку можуть вимагати у концерну власники автомобілів, повинна враховувати пробіг автомобіля.

Йдеться про прецедент, у зв'язку з яким Федеральна судова палата підтвердила рішення, винесене раніше вищим земельним судом у Кобленці на користь власника уживаного автомобіля Volkswagen Sharan. Концерн Volkswagen має виплатити клієнту 25 600 євро плюс відсотки. Позивач стверджував, що повірив рекламі та був переконаний, що купує машину, яка лише незначно забруднює навколишнє середовище.

Нагадаємо, у вересні 2015 року керівництво Volkswagen визнало, що на кількох мільйонах автомобілів, проданих в усьому світі, було встановлено програмне забезпечення, що дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам. Про своє бажання отримати від концерну Volkswagen компенсації заявили близько 90% автовласників, які постраждали внаслідок маніпуляцій.

Нагадаємо, в лютому концерн заявив, що кожен власник дизельного автомобіля VW з двигуном, який був підданий маніпуляціям, отримає від 1800 до 2100 євро.

Також РБК-Україна писало, що Європейська комісія запідозрила німецькі автоконцерни BMW, Volkswagen і Daimler в порушенні антимонопольного законодавства.

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Автор: Максим Зайченко