Владельцы Tesla жалуются на "фантомное" торможение

Еще в октябре автопроизводитель отозвал версию программного обеспечения Full Self-Driving из-за ложных срабатываний системы автоматического экстренного торможения. Однако, количество жалоб после этого еще больше возросло.

За последние три месяца количество жалоб выросло до 107, в то время, когда за предыдущие 22 месяца, это были лишь 34 случая.

Также время появления жалоб совпадает с тем периодом, когда компания прекратила использовать радарные датчики в дополнение к комплексу камер, которые анализируют окружение. Водители и эксперты убеждены, что система начала работать нестабильно после соответствующего решения Tesla.

Кое-кто из автоводителей отмечал, что их автомобили также были слишком чувствительными к движению грузовиков. По словам одного из владельцев, его транспорт во время движения остановился на большой скорости в ответ на движение фуры.

"НАБДД знает о полученных жалобы на систему предотвращения фронтальному столкновению и рассматривает их в рамках нашего процесса оценки на основе оценки рисков. Этот процесс включает обсуждение с производителем, а также изучение дополнительных источников данных, включая данные Early Warning Reporting. Если данные покажут, что риск может существовать, НАБДД будет действовать немедленно", - отметила пресс-секретарь НАБДД Люсия Санчес.

Как правило "фантомное" торможение происходит из-за срабатывания систем предупреждения о предварительном столкновении и автоматического экстренного торможения. В своих жалобах водители ссылались на использование Tesla Autopilot или же круиз-контроля.