Власники Tesla скаржаться на "фантомне" гальмування

Ще у жовтні автовиробник відкликав версію програмного забезпечення Full Self-Driving через помилкові спрацювання системи автоматичного екстреного гальмування. Однак, кількість скарг після цього ще більше зросла.

За останні три місяці кількість скарг зросла до 107, у той час, коли за попередні 22 місяці, це були лише 34 випадки.

Також час появи скарг збігається з тим періодом, коли компанія припинила використовувати радарні датчики на додаток до комплексу камер, які аналізують оточення. Водії й експерти переконані, що система почала працювати нестабільно після відповідного рішення Tesla.

Дехто з автоводіїв відзначав, що їх автомобілі також були занадто чутливими до руху вантажівок. За словами одного з власників, його транспорт під час руху зупинився на великій швидкості у відповідь на рух фури.

"НАБДР знає про отримані скарги на систему запобігання фронтальному зіткненню та розглядає їх у рамках нашого процесу оцінки на основі оцінки ризиків. Цей процес включає обговорення з виробником, а також вивчення додаткових джерел даних, включаючи дані Early Warning Reporting. Якщо дані покажуть, що ризик може існувати, НАБДР буде діяти негайно", - відзначила прессекретар НАБДР Люсія Санчес.

Як правило "фантомне" гальмування відбувається через спрацьовування систем попередження про попереднє зіткнення й автоматичне екстрене гальмування. У своїх скаргах водії посилалися на використання Tesla Autopilot або ж круїз-контролю.