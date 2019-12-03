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Рада отсрочила экологические требования "Евро-6" для новых авто

Новости » Политика     03.12.2019 - 17:30
Рада отсрочила экологические требования "Евро-6" для новых авто
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Закон отсрочит до 1 января 2025 года требования "Евро-6"

Парламент одобрил за основу и в целом законопроект №2078-1 "О внесении изменений в закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств" о международных экологических требованиях для некоторых транспортных средств", передает корреспондент РБК-Украина.

За основу документ поддержали 360 нардепов, после чего он был принят в целом 356-ю голосами парламентариев.

Документом предусмотрен перенос срока внедрения экологических требований Евро-6 для новых легковых автомобилей при их производстве и импорте.

В частности, закон отсрочит до 1 января 2025 года требование к транспортным средствам соответствовать экологическим стандартам "Евро-6".

Законопроектом вносятся изменения в статью 2 закона "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств" по поводу возможности ввоза в Украину, производства и регистрации после 1 января 2020 года транспортных средств, которые произведены в Украине, или ввоза на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2024 года включительно и которые имеют действующий сертификат или другой документ о подтверждении соответствия, выданный в соответствии с законодательством Украины, подтверждающий, что конструкция данного авто отвечает экологическим нормам не ниже уровня "Евро-5".

РБК-Украина писало, что 1 ноября Раде рекоменовали отсрочить экологические требования "Евро-6" для новых авто.

Напомним, Рада в сентябре отложила введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи", еще на 3 месяца.

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