Владелец Reserved и House закрыл магазины в России

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на профиль ритейлера в Facebook .

Польский производитель одежды закрыл все магазины в России. LPP Group является владельцем брендов Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay.

"Мы завершили операционные шаги, необходимые для закрытия наших выставочных залов в России, а сегодня последний из них прекратил работу. Таким образом, следуя нашим предыдущим заявлениям, завтра все магазины наших брендов в России будут закрыты", – говорится в заявлении.

Ранее польский ритейлер полностью прекратил поставки товаров в РФ. Также LPP Group свернула все инвестиции и проекты, а также закрыла онлайн-продажу своих брендов.