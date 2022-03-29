Власник Reserved і House закрив магазини в Росії
Польська компанія LPP Group, якій належить низка відомих брендів одягу, остаточно вийшла з російського ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на профіль рітейлера у Facebook.
Польський виробник одягу закрив усі магазини в Росії. LPP Group є власником брендів Cropp, House, Mohito, Reserved та Sinsay.
"Ми завершили операційні кроки, необхідні для закриття наших виставкових залів у Росії, а сьогодні останній з них припинив роботу. Таким чином, слідуючи нашим попереднім заявам, відзавтра всі магазини наших брендів у Росії будуть зачинені", – йдеться в заяві.
Раніше польський рітейлер повністю припинив постачання товарів до РФ. Також LPP Group згорнула всі інвестиції та проекти, а також закрила онлайн-продаж своїх брендів.
До слова, ірландські лізингодавці розірвали контракти з РФ за вторгнення до України.
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