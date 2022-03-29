Власник Reserved і House закрив магазини в Росії

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на профіль рітейлера у Facebook .

Польський виробник одягу закрив усі магазини в Росії. LPP Group є власником брендів Cropp, House, Mohito, Reserved та Sinsay.

"Ми завершили операційні кроки, необхідні для закриття наших виставкових залів у Росії, а сьогодні останній з них припинив роботу. Таким чином, слідуючи нашим попереднім заявам, відзавтра всі магазини наших брендів у Росії будуть зачинені", – йдеться в заяві.

Раніше польський рітейлер повністю припинив постачання товарів до РФ. Також LPP Group згорнула всі інвестиції та проекти, а також закрила онлайн-продаж своїх брендів.