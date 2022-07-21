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Владелец "Голден Стэйта" получил штраф от НБА за длинный язык: подробности скандала

Фото: Джо Лэйкоб на домашней арене "Уорриорз" (sfchronicle.com)
Автор: Антон Федорцив

Мажоритарный владелец победителя сезона Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз" Джо Лэйкоб нарвался на денежный штраф от лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

66-летний бизнесмен заплатит 500 тысяч долларов ассоциации. Владелец чемпионской команды оштрафован за критику коллективного соглашения в разрезе потолка зарплат.

НБА ранее запретила публично обсуждать собственные правила. Лэйкоб наговорил лишнего в одном из подкастов, назвав текущую систему выплаты налогов на роскошь "чрезвычайно несправедливой".

Владелец "Голден Стэйта" заявил, что клуб превысил лимит всего на 40 млн. Однако дополнительные расходы, в том числе и огромные штрафы, составляют 200 млн. Лэйкоб также отверг утверждение, что "Уорриорз" покупают титулы наибольшей зарплатной ведомостью.

"Я считаю это совершенно несправедливо, поскольку всех восемь лучших игроков команды мы выбрали на драфте. Также есть ребята, которых не задрафтовали. Мы нашли их и развили в фарм-клубе. Все же свободные агенты в этом сезоне присоединились к нам с минимальными контрактами" , – заверил бизнесмен.

В финале НБА 2021/22 "Голден Стэйт" обыграл "Бостон Селтикс" и завоевал четвертый за 7 лет титул чемпиона. Ранее калифорнийцы триумфовали в 1956, 1975, 2015, 2017 и 2018 гг.

К слову, заокеанская НБА отчиталась о рекордном доходе за финансовый год.

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