Влада втрачає 36% голосів виборців через діяльність НБУ, - опитування
Відповідальність за впровадження дій або ініціатив Національного банку України населення покладає на центральну владу України (в цілому) або Президента України. Як результат цих ініціатив - 36% опитаних не проголосують за діючу владу на найближчих виборах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані соціологічного дослідження "Соціополіс".
Так, відповідальність за дії НБУ 24,8% покладає на центральну владу, 21,1% респондентів - на президента і 14,2% вважають, що основну відповідальність за впровадження дій або ініціатив несе Верховна рада і лише 10,0% вважають, що основну відповідальність несе Національний банк України.
Причому, дії НБУ в цілому мають негативний вплив на ставлення жителів України до теперішньої центральної влади країни. Зокрема, 36,6% респондентів відповіли, що вказані дії або ініціативи негативно вплинуть на ймовірність того, що вони проголосують за теперішню владу на наступних виборах (коли стане можливим їх проведення).
Водночас 14,4% респондентів вважають, що згадані дії або ініціативи позитивно вплинуть на ймовірність того, що вони проголосують за теперішню владу на наступних виборах.
Для 35,8% респондентів вказані дії або ініціативи не матимуть принципового впливу на їхнє ставлення до теперішньої центральної влади та ймовірність голосування за неї на наступних виборах.
"Згідно з результатами опитування, жителі України ставляться в цілому різко негативно до ініціативи щодо обмеження карткових переказів для фізичних осіб - підтримують вказану ініціативу (повністю або скоріше) 19,0% респондентів, а не підтримують (повністю або скоріше) - 68,6% респондентів; різниця позитивного і негативного ставлення до згаданої ініціативи становить -49,6%.
Негативне ставлення більшості респондентів зафіксоване також до встановлення високих відсотків виплат за депозитними сертифікатами, завдяки чому комерційні банки отримали в 2023 році чистий прибуток в 4 рази більший, ніж в 2022 році (різниця позитивного і негативного ставлення -25,2%), та до заборони небанківським обмінникам валют показувати курс валют поза приміщеннями кас (-22,8%).
Водночас перехід до більш гнучкого режиму формування обмінного курсу гривні сприймається більшістю респондентів позитивно (різниця позитивного і негативного ставлення - +38,4%)", - зазначено у дослідженні.
При цьому діяльність НБУ не вплинула на оцінку населенням його голови Андрія Пишного, який має баланс позитивного і негативного ставлення -1,1%.
Наразі лідерами довіри серед жителів України є президент Володимир Зеленський (баланс позитивного і негативного ставлення до нього становить +38,1%) та віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (+35,0%).
Найбільш негативно опитані жителі України ставляться до народного депутата України, голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева (різниця позитивного і негативного ставлення – -23,5%).
Дослідження щодо оцінки мешканцями України соціально-економічної та соціально-політичної ситуації в країні та їхнього ставлення до діяльності представників центральної влади України та її окремих дій та ініціатив проводилося компанією "Соціополіс" на замовлення Громадської організації "Громадська ініціатива дій" (ГІД)" з 31 березня по 05 квітня 2024.
У телефонному інтерв’ю CATI (Сomputer-Аssisted Telephone Іnterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) взяли участь 1003 респонденти.
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