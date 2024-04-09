Власти теряют 36% голосов избирателей из-за деятельности НБУ, - опрос

Ответственность за внедрение действий или инициатив Национального банка Украины население возлагает на центральную власть Украины (в целом) или Президента Украины. Как результат этих инициатив - 36% опрошенных не проголосуют за действующую власть на ближайших выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные социологического исследования "Социополис".

Да, ответственность за действия НБУ 24,8% возлагает на центральную власть, 21,1% респондентов - на президента и 14,2% считают, что основную ответственность за внедрение действий или инициатив несет Верховная рада и только 10,0% считают, что основную ответственность несет Национальный банк Украины.

Причем действия НБУ в целом оказывают негативное влияние на отношение жителей Украины к нынешней центральной власти страны. В частности, 36,6% респондентов ответили, что указанные действия или инициативы окажут негативное влияние на вероятность того, что они проголосуют за нынешнюю власть на следующих выборах (когда станет возможным их проведение).

В то же время 14,4% респондентов считают, что данные действия или инициативы положительно повлияют на вероятность того, что они проголосуют за нынешнюю власть на следующих выборах.

Для 35,8% респондентов указанные действия или инициативы не окажут принципиального влияния на их отношение к нынешней центральной власти и вероятность голосования за нее на следующих выборах.

"Согласно результатам опроса, жители Украины относятся в целом резко негативно к инициативе по ограничению карточных переводов для физических лиц – поддерживают указанную инициативу (полностью или скорее) 19,0% респондентов, а не поддерживают (полностью или скорее) – 68,6% респондентов, разница положительного и отрицательного отношения к данной инициативе составляет -49,6%.

Негативное отношение большинства респондентов зафиксировано также к установлению высоких процентов выплат по депозитным сертификатам, благодаря чему коммерческие банки получили в 2023 году чистую прибыль в 4 раза больше, чем в 2022 году (разница положительного и отрицательного отношения -25,2%), и к запрету небанковским обменникам валют показывать курс валют вне помещений касс (-22,8%).

В то же время, переход к более гибкому режиму формирования обменного курса гривни воспринимается большинством респондентов положительно (разница положительного и отрицательного отношения - +38,4%)", - отмечается в исследовании.

При этом деятельность НБУ не повлияла на оценку населением его председателя Андрея Пышного, имеющего баланс положительного и отрицательного отношения -1,1%.

В настоящее время лидерами доверия среди жителей Украины являются президент Владимир Зеленский (баланс положительного и негативного отношения к нему составляет +38,1%) и вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров (+35,0%).

Наиболее негативно опрошенные жители Украины относятся к народному депутату Украины, председателю Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Данилу Гетманцеву (разница положительного и негативного отношения - -23,5%).

Исследование по оценке жителями Украины социально-экономической и социально-политической ситуации в стране и их отношение к деятельности представителей центральной власти Украины и ее отдельных действий и инициатив проводилось компанией "Социополис" по заказу Общественной организации "Общественная инициатива действий" (ГИД) из 31 марта по 05 апреля 2024 года.

В телефонном интервью CATI (Computer-Assisted Telephone Interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) приняли участие 1003 респондента.