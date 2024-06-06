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Влада вирішила евакуювати всіх дітей з Лиману в Донецькій області

Архівне фото: влада вирішила евакуювати всіх дітей з Лиману (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Влада ухвалила рішення про проведення евакуації всіх дітей із міста Лиман у Донецькій області та ще низки сіл у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану погодив рішення про евакуацію дітей з їх батьками або іншими законними представниками з міста Лиман", - написав чиновник.

За його словами, евакуація також стосується і сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки, села Прогрес Гродівської громади, а також селища Зоря Іллінівської громади.

"Евакуація проводиться протягом 60 діб з дати погодження рішення з органами військового командування та Координаційним штабом", - пояснив Філашкін.

Детальніше про евакуацію і про те, як на неї записатися, можна прочитати перейшовши за посиланням.

Евакуація дітей

У зоні бойових дій досі залишаються сотні дітей і причиною цього є небажання батьків евакуюватися в безпечніші регіони України.

Тому влада періодично оголошує про наміри щодо евакуації дітей у низці регіонів. Нещодавно стало відомо про те, що в Харківській області погодили примусову евакуацію дітей із чотирьох прифронтових районів.

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