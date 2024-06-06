Влада вирішила евакуювати всіх дітей з Лиману в Донецькій області

"Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану погодив рішення про евакуацію дітей з їх батьками або іншими законними представниками з міста Лиман", - написав чиновник.

За його словами, евакуація також стосується і сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки, села Прогрес Гродівської громади, а також селища Зоря Іллінівської громади.

"Евакуація проводиться протягом 60 діб з дати погодження рішення з органами військового командування та Координаційним штабом", - пояснив Філашкін.

Детальніше про евакуацію і про те, як на неї записатися, можна прочитати перейшовши за посиланням.