RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Власти решили эвакуировать всех детей из Лимана в Донецкой области

Архивное фото: власти решили эвакуировать всех детей из Лимана (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти приняли решение о проведении эвакуации всех детей из города Лиман в Донецкой области и еще ряда сел в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения согласовал решение об эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из города Лиман", - написал чиновник.

По его словам, эвакуация также касается и сел Липовое, Новое, Карповка, Ставки, села Прогресс Гродовской громады, а также поселка Заря Ильиновской громады.

"Эвакуация проводится в течение 60 суток с даты согласования решения с органами военного командования и Координационным штабом", - пояснил Филашкин.

Детальнее об эвакуации и о том, как на нее записаться, можно прочитать перейдя по ссылке.

Эвакуация детей

В зоне боевых действий до сих пор остаются сотни детей и причиной этого является нежелание родителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Поэтому власти периодически объявляют о намерениях по эвакуации детей в ряде регионов. Недавно стало известно о том, что в Харьковской области согласовали принудительную эвакуацию детей из четырех прифронтовых районов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна в Украине