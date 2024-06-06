Власти решили эвакуировать всех детей из Лимана в Донецкой области

"Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения согласовал решение об эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из города Лиман", - написал чиновник.

По его словам, эвакуация также касается и сел Липовое, Новое, Карповка, Ставки, села Прогресс Гродовской громады, а также поселка Заря Ильиновской громады.

"Эвакуация проводится в течение 60 суток с даты согласования решения с органами военного командования и Координационным штабом", - пояснил Филашкин.

Детальнее об эвакуации и о том, как на нее записаться, можно прочитать перейдя по ссылке.