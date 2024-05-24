З Харківської області примусово евакуюють понад сотню дітей-сиріт

У Харківській області погодили примусову евакуацію дітей з чотирьох прифронтових районів. Йдеться про дітей-сиріт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення погодив рішення про евакуацію у примусовий спосіб дітей-сиріт з 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Таким чином примусово будуть евакуйовані 123 дітей-сиріт з із законними представниками. Спочатку їх розмістять у Харкові, а потім перевезуть у Волинську область.

До проведення евакуації долучаться ЮНІСЕФ, а також організація "СОС Дитячі Містечка". Евакуація проводитиметься безкоштовно протягом 60 діб.

За детальнішою інформацією можна звернутися на цілодобову "гарячу лінію" за номером: 0 800 339 291. Про бажання евакуюватися також можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.