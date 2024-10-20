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Влада України в Меморандумі з МВФ назвала податок, який готова підвищити

Фото: Українська влада готова підвищити ПДВ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ заявила про готовність підвищити податок на додану вартість (ПДВ) у разі потреби. У фонді також вважають це основним ресурсом додаткових доходів бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Ми готові оперативно вжити додаткових податкових заходів, коли виникне така необхідність" - йдеться у листі.

Як наголошується в документі, на даному етапі простір для маневру влади України в рамках поточного пакету ресурсів жорстко обмежений.

"Тому для забезпечення виконання бюджету ми реагуватимемо на дефіцит доходів або нові потреби у видатках підвищенням податків. Ми розглядаємо підвищення основної ставки ПДВ як найбільш ефективне потенційне джерело додаткових доходів на даному етапі, і це є центральним для нашого планування на випадок непередбачених обставин", - додали в уряді України.

Недостатнє підвищення податків та рекомендації МВФ

Крім того, експерти МВФ у своїх рекомендаціях відзначили, що бюджетний процес в Україні проходить у надзвичайно складних та невизначених обставинах.

"Нещодавній податковий пакет, хоч і забезпечує настільки необхідне збільшення доходів, залишається значно меншим за початковий проєкт, представлений до парламенту, який передбачав ширше застосування військового податку, вище оподаткування АЗС та зусилля щодо обмеження права на спрощене оподаткування", - йдеться у меморандумі.

Поточний проєкт податкового пакету залишає менші буфери у бюджеті 2025 року для поглинання потенційних шоків, особливо після значних внутрішніх запозичень, які матимуть місце до кінця 2024 року.

"Отже, якщо виникнуть непередбачені потреби у витратах та/або доходи почнуть відставати, влада зобов'язалася запровадити додаткові податкові заходи, які дозволять зберегти дефіцит керованим та компенсувати вплив будь-якого шоку на борг. Враховуючи значні та невідкладні потреби, підвищення основної ставки ПДВ було б найбільш доцільним, оскільки воно є ефективним, має ширшу базу, яка може охопити неформальний сектор, і повністю розподіляється до загального фонду державного бюджету", - додали експерти фонду.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

 

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про підвищення податків. Закон найближчими днями буде підписаний президентом Володимиром Зеленським і набуде чинності. Основним ресурсом є доходи громадян. Зокрема, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. При цьому влада України поки що відмовилася від підвищення ПДВ, яке зараз становить 20% на більшість товарів.

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