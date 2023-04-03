ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Влада США наполегливо добивається звільнення журналіста WSJ, - Кірбі

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 03 квітня 2023 19:09
Влада США наполегливо добивається звільнення журналіста WSJ, - Кірбі Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американська влада наполегливо добивається від Росії, щоб вона звільнила затриманого "за шпигунство" журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми чинимо сильний тиск з того моменту, як дізналися про затримання репортера", - наголосив Кірбі.

При цьому він уточнив, що США рішуче та уважно стежать за затриманням Гершковича.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Гершковіч був затриманий у російському Єкатеринбурзі 30 березня. Його звинуватили у "шпигунстві". Після цього суд у Москві заарештував затриманого.

Пізніше президент США Джо Байден закликав Росію звільнити журналіста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки The Wall Street Journal
NEWS
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
DAILY
Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю