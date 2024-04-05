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Влада США дозволила передати Ізраїлю тисячі авіабомб, - Reuters

Вашингтон, П'ятниця 05 квітня 2024 00:56
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Влада США дозволила передати Ізраїлю тисячі авіабомб, - Reuters Фото: США схвалили передачу Ізраїлю авіабомб (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки схвалили надання Ізраїлю тисяч додаткових авіабомб. Їх буде доставлено не раніше наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Неназваний чиновник розповів виданню, що схвалена передача включає 1000 бомб МК82 вагою понад 200 кг, понад 1000 бомб малого діаметра та запали для бомб МК80.

Журналісти пишуть, що США продовжує надавати Ізраїлю озброєння, незважаючи на зростаючу критику війни у Секторі Газа.

Зокрема, за інформацією Reuters, рішення про передачу авіабомб ухвалили в понеділок, 1 квітня, коли Ізраїль завдав удару по сектору Газа, внаслідок якого загинули співробітники гуманітарної організації World Central Kitchen (WCK).

Джерела Reuters запевняють, що удар стався вже після того, як американська влада ухвалила рішення про авіабомби.

Що передувало

Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що четверо працівників World Central Kitchen (WCK) - британець, поляк та австралієць, а також їхній палестинський водій - загинули в Секторі Газа.

За словами міністерства охорони здоров'я ХАМАС, це сталося внаслідок удару ізраїльської авіації по їхньому автомобілю.

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ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль Сектор Газа
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