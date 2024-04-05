Власти США разрешили передать Израилю тысячи авиабомб, - Reuters
Соединенные Штаты Америки одобрили предоставление Израилю тысяч дополнительных авиабомб. Они будут доставлены не раньше следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Неназванный чиновник рассказал изданию, что одобренная передача включает 1000 бомб МК82 весом более 200 кг, более 1000 бомб малого диаметра и запалы для бомб МК80.
Журналисты пишут, что США продолжает предоставлять Израилю вооружение, несмотря на растущую критику войны в Секторе Газа.
В частности, по информации Reuters, решение о передаче авиабомб приняли в понедельник, 1 апреля, когда Израиль нанес удар по сектору Газа, в результате которого погибли сотрудники гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK).
Источники Reuters заверяют, что удар произошел уже после того, как американские власти приняли решения об авиабомбах.
Что предшествовало
Напомним, 2 апреля стало известно, что четверо работников World Central Kitchen (WCK) - британец, поляк и австралиец, а также их палестинский водитель - погибли в Секторе Газа.
По словам министерства здравоохранения ХАМАС, это произошло вследствие удара израильской авиации по их автомобилю.
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