Власти США разрешили передать Израилю тысячи авиабомб, - Reuters

Соединенные Штаты Америки одобрили предоставление Израилю тысяч дополнительных авиабомб. Они будут доставлены не раньше следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Неназванный чиновник рассказал изданию, что одобренная передача включает 1000 бомб МК82 весом более 200 кг, более 1000 бомб малого диаметра и запалы для бомб МК80.

Журналисты пишут, что США продолжает предоставлять Израилю вооружение, несмотря на растущую критику войны в Секторе Газа.

В частности, по информации Reuters, решение о передаче авиабомб приняли в понедельник, 1 апреля, когда Израиль нанес удар по сектору Газа, в результате которого погибли сотрудники гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK).

Источники Reuters заверяют, что удар произошел уже после того, как американские власти приняли решения об авиабомбах.