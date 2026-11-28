"Уряд Лівії підтвердив, що має повне законне право вимагати компенсації та відшкодування збитків, завданих цими нападами. Ми підкреслюємо, що будь-яка вимога про компенсацію має, відповідно до міжнародного права та норм юридичної відповідальності, охоплювати як людську, так і матеріальну шкоду", - заявив міністр.

За його словами, йдеться про захист прав сімей загиблих і постраждалих, а також про відшкодування збитків, завданих об'єктам, інфраструктурі порту та економічним підприємствам.

Раніше член президентської ради Лівії Муса аль-Куні поклав відповідальність за удари по Бенгазі на Київ і назвав їх неприпустимими, а лівійське МЗС вимагало від України офіційних пояснень щодо повідомлень про причетність до атак.