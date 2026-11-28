Влада, що контролює схід Лівії, має намір вимагати від України компенсації за удари по порту Бенгазі.
Про це заявив очільник МЗС уряду, що контролює схід Лівії Абда аль-Хаді аль-Хувейджа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новості".
"Уряд Лівії підтвердив, що має повне законне право вимагати компенсації та відшкодування збитків, завданих цими нападами. Ми підкреслюємо, що будь-яка вимога про компенсацію має, відповідно до міжнародного права та норм юридичної відповідальності, охоплювати як людську, так і матеріальну шкоду", - заявив міністр.
За його словами, йдеться про захист прав сімей загиблих і постраждалих, а також про відшкодування збитків, завданих об'єктам, інфраструктурі порту та економічним підприємствам.
Раніше член президентської ради Лівії Муса аль-Куні поклав відповідальність за удари по Бенгазі на Київ і назвав їх неприпустимими, а лівійське МЗС вимагало від України офіційних пояснень щодо повідомлень про причетність до атак.
Нагадаємо, що 22 листопада Україна атакувала морськими дронами російські цілі у лівійському порту Бенгазі, знищивши корвет "Меркурій", вертоліт Ка-27 та суховантаж із озброєнням MV Angara.
У Кремлі відреагували на знищення Україною корвету "Меркурій" біля берегів Лівії стримано - речник російського диктатора Дмитро Пєсков переадресував питання до Міноборони РФ.
Водночас влада Лівії звинуватила Київ у порушенні суверенітету. В МЗС України на це відповіли, що удар завдавався виключно по законних військових цілях РФ у межах права на самооборону згідно зі Статутом ООН.
Згодом, після критики з боку МЗС Італії щодо відсутності попереджень, президент України Володимир Зеленський обговорив інцидент із прем'єркою Джорджею Мелоні та визнав, що операція в Лівії була проведена без попереднього узгодження з Європою.