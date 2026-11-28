Власти, контролирующие восток Ливии, намерены потребовать от Украины компенсации за удары по порту Бенгази.
Об этом заявил глава МИД правительства, контролирующий восток Ливии Абда аль-Хади аль-Хувейджа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Правительство Ливии подтвердило, что имеет полное законное право требовать компенсации и возмещения ущерба, нанесенного этими нападениями. Мы подчеркиваем, что любое требование о компенсации должно, в соответствии с международным правом и нормами юридической ответственности, охватывать как человеческий, так и материальный ущерб", - заявил министр.
По его словам, речь идет о защите прав семей погибших и пострадавших, а также о возмещении ущерба, нанесенного объектам, инфраструктуре порта и экономическим предприятиям.
Ранее член президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил ответственность за удары по Бенгази на Киев и назвал их недопустимыми, а ливийский МИД потребовал от Украины официальных пояснений по поводу сообщений о причастности к атакам.
Напомним, что 22 ноября Украина атаковала морскими дронами российские цели в ливийском порту Бенгази, уничтожив корвет "Меркурий", вертолет Ка-27 и сухогруз с вооружением MV Angara.
В Кремле отреагировали на уничтожение Украиной корвета "Меркурий" у берегов Ливии сдержанно - представитель российского диктатора Дмитрий Песков переадресовал вопрос в Миноборону РФ.
В то же время власти Ливии обвинили Киев в нарушении суверенитета. В МИД Украины на это ответили, что удар наносился исключительно по законным военным целям РФ в рамках права на самооборону согласно Уставу ООН.
Впоследствии, после критики со стороны МИД Италии по поводу отсутствия предупреждений, президент Украины Владимир Зеленский обсудил инцидент с премьером Джорджей Мелони и признал, что операция в Ливии была проведена без предварительного согласования с Европой.