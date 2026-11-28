"Правительство Ливии подтвердило, что имеет полное законное право требовать компенсации и возмещения ущерба, нанесенного этими нападениями. Мы подчеркиваем, что любое требование о компенсации должно, в соответствии с международным правом и нормами юридической ответственности, охватывать как человеческий, так и материальный ущерб", - заявил министр.

По его словам, речь идет о защите прав семей погибших и пострадавших, а также о возмещении ущерба, нанесенного объектам, инфраструктуре порта и экономическим предприятиям.

Ранее член президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил ответственность за удары по Бенгази на Киев и назвал их недопустимыми, а ливийский МИД потребовал от Украины официальных пояснений по поводу сообщений о причастности к атакам.