Ливия потребует от Украины компенсации за удар по порту Бенгази
Власти, контролирующие восток Ливии, намерены потребовать от Украины компенсации за удары по порту Бенгази.
Об этом заявил глава МИД правительства, контролирующий восток Ливии Абда аль-Хади аль-Хувейджа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Правительство Ливии подтвердило, что имеет полное законное право требовать компенсации и возмещения ущерба, нанесенного этими нападениями. Мы подчеркиваем, что любое требование о компенсации должно, в соответствии с международным правом и нормами юридической ответственности, охватывать как человеческий, так и материальный ущерб", - заявил министр.
По его словам, речь идет о защите прав семей погибших и пострадавших, а также о возмещении ущерба, нанесенного объектам, инфраструктуре порта и экономическим предприятиям.
Ранее член президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил ответственность за удары по Бенгази на Киев и назвал их недопустимыми, а ливийский МИД потребовал от Украины официальных пояснений по поводу сообщений о причастности к атакам.
Напомним, что 22 ноября Украина атаковала морскими дронами российские цели в ливийском порту Бенгази, уничтожив корвет "Меркурий", вертолет Ка-27 и сухогруз с вооружением MV Angara.
В Кремле отреагировали на уничтожение Украиной корвета "Меркурий" у берегов Ливии сдержанно - представитель российского диктатора Дмитрий Песков переадресовал вопрос в Миноборону РФ.
В то же время власти Ливии обвинили Киев в нарушении суверенитета. В МИД Украины на это ответили, что удар наносился исключительно по законным военным целям РФ в рамках права на самооборону согласно Уставу ООН.
Впоследствии, после критики со стороны МИД Италии по поводу отсутствия предупреждений, президент Украины Владимир Зеленский обсудил инцидент с премьером Джорджей Мелони и признал, что операция в Ливии была проведена без предварительного согласования с Европой.