UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Влада Росії планує провести вибори на захоплених територіях

Фото: Влада Росії планує провести вибори на захоплених територіях (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська влада планує назначити своє керівництво на захоплених українських територіях і провести там вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Відомо, що на окупованих територіх вже почалась підготовка до виборів до "регіональних парламентів" та "муніципальних рад". За неї несе відповідальність політичний блок адміністрації президента.

Країна-окупант надіється, що зможе провести вибори у вересні 2023 року. При цьома, за даними ЗМІ, диктатор Путін впевнений у тому що вибори відбудуться і не розглядає інших варіантів подій.

"У рамках підготовки до цієї "виборчої кампанії" Кремль вирішив "підсилити" проросійські адміністрації так званими "віце-губернаторами з політики", які зазвичай відповідають за перебіг виборів у регіонах" - сказано в повідомленні.

Наразі Росія веде так званий "кастинг" всіх бажаючих, хто хоче балотуватися. Більшість таких кандидатів - це "чиновники-кар'єристи" та "політтехнологи-авантюристи".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кремлівські політтехнологи вже почали готуватися до президентських виборів у 2024 році. Вони готують кампанію під чинного президента, а також сподіваються, що до виборів війна проти України закінчиться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціяокупанти