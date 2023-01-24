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Власти России планируют провести выборы на захваченных территориях

Фото: Россия хочет провести выборы в оккупированных населенных пунктах (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские власти планируют назначить свое руководство на захваченных украинских территориях и провести там выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Известно, что на оккупированных территориях уже началась подготовка к выборам в "региональные парламенты" и "муниципальные советы". За нее отвечает политический блок администрации президента.

Страна-оккупант надеется, что сможет провести выборы в сентябре 2023 года. При этом, по данным СМИ, диктатор Путин уверен в том, что выборы состоятся и не рассматривает других вариантов событий.

"В рамках подготовки к этой "избирательной кампании" Кремль решил "усилить" пророссийские администрации так называемыми "вице-губернаторами по политике", обычно отвечающими за ход выборов в регионах" - сказано в сообщении.

Пока Россия ведет так называемый "кастинг" всех желающих, кто хочет баллотироваться. Большинство таких кандидатов – это "чиновники-карьеристы" и "политтехнологи-авантюристы".

Напомним, ранее сообщалось, что кремлевские политтехнологи уже начали готовиться к президентским выборам в 2024 году. Они готовят кампанию под действующего президента, а также надеются, что до выборов война против Украины закончится.

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