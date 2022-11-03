Влада в РФ стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угруповання, - Данілов

Нинішнє керівництво Росії у стадії втрати контролю над владою, оскільки вона стрімко переходить до рук кримінально-терористичної угруповання.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Нагадаємо, за даними британської розвідки, власник російської приватної військової компанії "Група Вагнера" Євген Пригожин намагається висунутись серед російських військових.

Крім того, за даними західних ЗМІ, Пригожин один із небагатьох з оточення Путіна, хто незадоволений ходом війни.

Хто такий Пригожин і як йому вдалося пробратися у верхівку Кремля - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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