Влада в РФ стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угруповання, - Данілов

Нинішнє керівництво Росії у стадії втрати контролю над владою, оскільки вона стрімко переходить до рук кримінально-терористичної угруповання.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, власник російської приватної військової компанії "Група Вагнера" Євген Пригожин намагається висунутись серед російських військових.
Крім того, за даними західних ЗМІ, Пригожин один із небагатьох з оточення Путіна, хто незадоволений ходом війни.
Хто такий Пригожин і як йому вдалося пробратися у верхівку Кремля - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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